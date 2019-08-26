Жители Мехзавода в Самаре высказались о возможном строительстве мечети
26 августа 2019 13:30
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Строительство мечети в 3 квартале посёлка Мехзавод откладывается на неопределённый срок. Таковы итоги публичных слушаний, которые прошли в Самаре на прошлой неделе, пишет ПроГородСамара.
На защиту нового религиозного учреждения встали, в основном, представители мусульманского сообщества Самарской области: муфтий Талип-хазрат Яруллин, имам мечети в Зубчаниновке Расиф-хазрат и председатель мусульманского общества Красноглинского района Ильдар Минахметов. Они привели доводы, подтверждающие необходимость строительства.
— С 1997 года на Мехзаводе существует религиозное объединение мусульман. Оно расположено в цокольном этаже пятиэтажного дома, что создает неудобства и прихожанам, и местным жителям. Особенно это актуально во время больших праздников. Мечеть мы хотим возвести на свои средства наравне с представителями иных религиозных принадлежностей. Мы считаем себя вправе просить о возведении мечети, поскольку татары, башкиры, казахи, издавна проживающие в Самаре и области, исповедуют ислам и являются полноправными гражданами города, — пояснил Талип-Хазрат Яруллин.
Главный муфтий региона рассказал подробную историю злоключений, которая преследует строительство мечети в Красноглинском районе. Администрация несколько раз предлагала различные участки, но каждый раз всё останавливалось именно на этапе публичных слушаний.
— Сегодняшнее положение с мечетями в Самаре нас, граждан РФ, исповедующих ислам, крайне не устраивает. Вопрос более широк, чем строительство одной мечети. Мы хотим наравне с представителями других вероисповеданий иметь возможность обращаться к Всевышнему, посещать службу и не преодолевать большие расстояния! — прокомментировал имам мечети в посёлке Зубчаниновка Расиф-хазрат.
Ещё один довод «за» привел председатель местного сообщества мусульман Ильдар Минахметов.
— Мы вынуждены 22 года совершать богослужения в полуподвальном помещении. Мы живём в правовом государстве и понятие права говорит, что «твоё право распространяется до тех пор, пока ты не задеваешь права другого». Об этом же говорится и в 17 статье Конституции. При этом мы испытываем серьезнейшие притеснения и ограничения, — добавил Ильдар Минахметов.
Местные жители, выступающие против строительства, усомнились в уместности соседства церкви и мечети. И это было единственным обоснованным комментарием «против». Все остальные несогласные ограничивались фразой «Я выступаю против». В ответ сомневающимся привели пример Казани, где на одной территории мирно сосуществуют столь разные религиозные учреждения.
Ещё одним голосом «за» выступила профессор социологии Наталья Мухаметшина. Она напомнила о религиозном православном календаре.
— Мне стыдно за нынешнее состояние дел, когда мусульмане вынуждены преодолевать большие расстояния. Абсолютно неравноценная ситуация, — пояснила учёный.
Несмотря на многочисленные доводы за строительство мечети, по итогам публичных слушаний религиозному духовному управлению мусульман рекомендовали не предоставлять разрешение на использование земельного участка.
Фото: pixabay.com
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