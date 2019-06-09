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В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото

9 июня 2019 09:51
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В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
Для гостей работают более 30 площадок.

В Самаре на старой набережной Волги 8-9 июня при активной посещаемости горожан проходит фестиваль набережных ВолгаФест. Темы фестиваля «Играй», «Смотри», «Слушай» и так далее. Гостям представлены 30 площадок - это и мастер-классы, и выступления артистов и музыкантов, и вкусные блюда, и изделия мастеров, и шоу воздушных змеев. Всевозможных мероприятий для взрослых и малышей подготовлено столько, что трудно все их обойти! Самарцам предоставлена возможность не только посмотреть площадки, но и проявить собственную фантазию. Также организована большая инсталляция в виде слова «ВОЛГА», в которую каждый гость может забить гвоздь. 

Одной из центральных площадок "ВолгаФест" стал "Корабль толерантности", который на набережной видно издалека.
Авторами этого художественного проекта, который 12 лет шагает по миру, являются Илья и Эмилия Кабаковы.
Паруса 18-метрового корабля расписывали несколько недель, в процессе поучаствовали более 600 самарских детей.

Сегодня, 9 июня, гостей ждут выступление самарского театра танца «Скрим», выступление вологодского театрального проекта O’She TheARTe, мастер-класс шеф-повара ресторана «Спроси француза», мастер-класс по созданию театра в коробке и «Мастерская сказочных героев», детский мастер-класс «Сферическая поэзия» и многое, многое другое!
Подробней с программой можно ознакомиться здесь.

Фото: Дильдина Светлана.

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