В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
9 июня 2019 09:51
193
В Самаре на старой набережной Волги 8-9 июня при активной посещаемости горожан проходит фестиваль набережных ВолгаФест. Темы фестиваля «Играй», «Смотри», «Слушай» и так далее. Гостям представлены 30 площадок - это и мастер-классы, и выступления артистов и музыкантов, и вкусные блюда, и изделия мастеров, и шоу воздушных змеев. Всевозможных мероприятий для взрослых и малышей подготовлено столько, что трудно все их обойти! Самарцам предоставлена возможность не только посмотреть площадки, но и проявить собственную фантазию. Также организована большая инсталляция в виде слова «ВОЛГА», в которую каждый гость может забить гвоздь.
Одной из центральных площадок "ВолгаФест" стал "Корабль толерантности", который на набережной видно издалека.
Авторами этого художественного проекта, который 12 лет шагает по миру, являются Илья и Эмилия Кабаковы.
Паруса 18-метрового корабля расписывали несколько недель, в процессе поучаствовали более 600 самарских детей.
Сегодня, 9 июня, гостей ждут выступление самарского театра танца «Скрим», выступление вологодского театрального проекта O’She TheARTe, мастер-класс шеф-повара ресторана «Спроси француза», мастер-класс по созданию театра в коробке и «Мастерская сказочных героев», детский мастер-класс «Сферическая поэзия» и многое, многое другое!
Подробней с программой можно ознакомиться здесь.
Фото: Дильдина Светлана.
Фото по теме
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 июня 2019 15:46
Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила самарский музей Эльдара Рязанова. Социум
75
9 июня 2019 12:48
Корабль пробудет на территории города четыре часа. Социум
136
9 июня 2019 11:46
Он парил в воздухе около двух минут. Социум
150
Здравоохранение
9 июня 2019 13:21
Стать донором может любой здоровый гражданин РФ старше 18 лет. Здравоохранение
115
8 июня 2019 13:00
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Здравоохранение
342
7 июня 2019 11:51
Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к акции. Здравоохранение
194
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13816
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13903
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14108
Туризм
7 июня 2019 11:14
По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия. Туризм
228
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
216
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
228
Образование
9 июня 2019 10:11
В ведомстве указали, что "никаких аномалий выявлено не было". Образование
157
7 июня 2019 14:35
На международном смотре-конкурсе победила работа «Безымянлаг». Образование
287
7 июня 2019 14:29
Документ об аккредитации даст возможность университету вести прием на бюджетные места, давать студентам отсрочку от армии на время обучения, принимать на... Образование
264
Культура
9 июня 2019 14:19
Компания «Арс» — организатор концерта на Красной площади — отменила выступление «Машины времени». Культура
126
8 июня 2019 10:10
В этом году тема фестиваля - “Игра”. Культура
487
7 июня 2019 17:14
«Курортная мода» будет посвящена пляжному костюму ХХ века и покажет развитие купального костюма. Культура
274
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14620
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14209
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
863
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1353
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
255
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
242
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
338
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
340
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
269
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
405
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
184
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
192
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
262
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
573
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
509
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
641
Мероприятия