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Новости /  Общество /  Социум  

Эксперты «ранжировали» губернаторов Поволжья

26 декабря 2019 14:00
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Эксперты ранжировали губернаторов Поволжья
Дмитрий Азаров признан самым ярким из них.

В преддверии Нового года принято подводить итоги. «ФедералПресс» вместе с экспертами проанализировал деятельность поволжских губернаторов. Однако это сделали с несколько необычной позиции: отличившимся выдали своего рода «награды» – победу в тех или иных номинациях. Возможно, для некоторых региональных лидеров это стало неожиданностью.

Всего в Приволжский федеральный округ (ПФО) входит 14 регионов: Республика Башкортостан, которую возглавляет Радий Хабиров, Республика Марий Эл под управлением Александра Евстифеева, Республика Мордовия – ею «рулит» Владимир Волков, Республика Татарстан под руководством Рустама Минниханова, Удмуртская Республика – у ее штурвала стоит Александр Бречалов. Также в ПФО входят Чувашская Республика (ей руководит Михаил Игнатьев), Пермский край (Максим Решетников), Кировская область (Игорь Васильев), Нижегородская область (Глеб Никитин), Оренбургская область (Денис Паслер), Пензенская область (Иван Белозерцев), Самарская область (Дмитрий Азаров), Саратовская область (Валерий Радаев), Ульяновская область (Сергей Морозов).

Губернаторов по ряду критериев оценивала специально сформированная экспертная группа. Потому как все поволжские губернаторы – мужчины, было решено, что оценивать их работу на благо Отечества должны, конечно же, представительницы прекрасного пола. В экспертный пул «ФедералПресс» вошли: политтехнолог, эксперт по коммуникациям Алена Август, глава управления исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова, политолог Наталия Елисеева, главный редактор журнала «Бизнес и территория» Мария Орлова, эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова, политтехнолог, член Оренбургского регионального центра политических исследований Татьяна Денисова, а также член регионального штаба ОНФ, эксперт АСИ Людмила Варакина.

Самым решительным главой региона в ПФО, по мнению экспертов, стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Наиболее запоминающимся главой поволжского региона эксперты назвали губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он победил в номинации "Самый яркий".
«Наверное, это самый необычный губернатор из всех. В юности он ездил на похороны своего кумира Виктора Цоя, а в трудовой книжке есть записи фасовщика макарон, рабочего асфальтового завода, программиста, работника налоговой. Став мэром Самары, активно общался с блогерами, по инициативе которых реализовал несколько проектов по улучшению жизни города», – прокомментировала Людмила Варакина.
Она напомнила, что Дмитрий Азаров шутил по поводу своего сходства коллегой-губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сделав совместное фото на ЧМ по футболу.

Самый опытный: эксперты фактически единогласно признали, что таковым является глава Ульяновской области Сергей Морозов.
Ее коллеги напомнили: опыта Морозову действительно не занимать. Он занимает свою должность почти пятнадцать лет, входит в тройку губернаторов-старожилов и пережил не одну бурю. «Морозов запросто может проводить тренинги – как стать губернатором сразу на три срока», – шутит Желтова. Политолог Татьяна Денисова добавляет: Морозов не только опытный, но и непредсказуемый – стоит вспомнить только его инициативы насчет Колобка и Дня семейного общения, который в народе окрестили «днем зачатия».

Самый брутальный - женщины-эксперты таковым назвали главу Удмуртии Александра Бречалова. В частности, политолог Наталия Елисеева указала, что «риторику Бречалова кроме как брутальной назвать нельзя».

Самым креативным главой региона в ПФО эксперты назвали главу Татарстана Рустама Минниханова.

Самым открытым губернатором ПФО экспертная группа «ФедералПресс» после раздумий и консультаций признала руководителя Пермского края Максима Решетникова. Эксперты честно признались – сложнее всего было определить победителя именно этой номинации. Однако в пользу главы Прикамья перевесили его регулярные онлайн-трансляции в Instagram, в ходе которых он отвечает даже на самые острые вопросы местных жителей.

А победителем в номинации "Самый сексуальный" становится губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Комментарии


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