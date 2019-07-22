Бьюти-День пройдет в Меге Самара

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27 июля с 13:00 до 18:00 в МЕГЕ Самара пройдет День Красоты с участием таких брендов как Л’Этуаль, Lush, Кореянка, NYX, Inglot, Yamaguchi и другие. Гостей ждут выступления бьюти-спикеров, мастер-классы, а также специальные предложения, сюрпризы и подарки.27 июля для жителей города в торговом центре выступят популярные бьюти-блогеры, которые поделятся рекомендациями по макияжу для самых разных поводов. Летнее настроение создаст выступление музыкальной группы «Belliny».В этот же день на фудкорте МЕГИ будут работать бьюти-бары NYX, Inglot, Parikmag&Pharmamag, Кореянка и других брендов. Специалисты индустрии красоты научат преображать свою внешность легко и быстро.Во время бьюти-дня гости МЕГИ смогут получить консультацию от стилистов по подбору гардероба, сделать бесплатный экспресс-макияж, научиться фотопозированию. Также всех желающих ждет увлекательный косметик-квест и шоу «Мейкаперы», а для юных модниц в МЕГЕ пройдет специальный показ летней детской одежды от агентства Fabrica Kids.Фото: pixabay.com