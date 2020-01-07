Безопасность в Рождество обеспечивают 317 сотрудников ГУ МЧС по Самарской области

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В период проведения праздничных Рождественских богослужений в целях обеспечения противопожарной безопасности на территории храмов и церквей будет дежурить личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области, подразделений надзорной деятельности, федеральной и областной противопожарной службы. Всего для обеспечения мер безопасности задействовано 317 человек личного состава.Сотрудники МЧС России контролируют противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а в случае непредвиденной ситуации должны будут организовать мероприятия по обеспечению безопасности прихожан.Главное управление МЧС России по Самарской области желает всем православным встретить этот великий праздник радостно и без происшествий!