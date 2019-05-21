1 июня в Самаре и ещё 59 городах России пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка

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Цель благотворительного Зеленого Марафона Бегущие сердца – собрать пожертвования на продолжение проекта Ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. Проект реализуется Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в рамках программы «Каждый ребёнок достоин семьи».Участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4.2, 10, 21.1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.В Самаре мероприятие представляет собой соревнование по бегу для взрослых и детей, состоящее из забегов на дистанции 4.2 км и 10 км. Участие в марафоне бесплатное. Регистрация на сайте: https://greenmarathon.ru/.Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За это время более 750 тысяч человек стали его участниками. Основная дистанция забега – 4,2 км – это одна десятая марафона.В 2017 году Сбербанк и Фонд «Обнажённые сердца» объявили о своем сотрудничестве и объединили два крупнейших беговых проекта, создав благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца».Девиз проекта – #БежимСоСмыслом. К примеру, за последние годы забег, проходящий в Москве, стал одним из самых полезных спортивных мероприятий, собрав рекордную сумму на помощь детям — почти 90 000 000 рублей. Все собранные средства были перечислены в Фонд «Обнаженные сердца», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации