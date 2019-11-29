4 декабря скандального блогера Дмитрия Бегуна могут выпустить на волю
29 ноября 2019 22:24
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Информация о рассмотрении ходатайства блогера-сидельца об условно-досрочном освобождении недавно появилась на официальном сайте Новокуйбышевского горсуда. Бегун отбывает срок в ИК-3 строгого режима, расположенной на территории юрисдикции суда. Дело об УДО рассмотрит судья Наталья Ежембовская, заседание будет выездным и пройдет на территории исправительной колонии.
Трое самарских пользователей «Живого Журнала» — Дмитрий Бегун (63ru), Олег Иванец (ivanetsoleg) и Наталья Умярова (ne63ru) — были осуждены Самарским районным судом летом 2016 года. Все получили реальные сроки в колонии, причем, ранее судимый Иванец — самый большой, 7 лет. Бегуну дали 6 лет «строгача», Умяровой — 5 лет общего режима, недавно она освободилась по УДО.
Все трое фигурантов были взяты под стражу осенью 2015 года по итогам оперативных мероприятий, проведенных по заявлению гендиректора компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. В версии силовиков, блогеры вымогали у коммерсанта 3 млн руб. за снятие в «ЖЖ» негативных публикаций о его бизнесе. Умярову задержали сразу после того, как Шатило отдал ей первую часть суммы — 1 млн руб., потом взяли Бегуна и Иванца.
За то время, пока блогеры отбывали наказание, Шатило сам попал за решетку: он получил реальный срок за ограничение конкуренции.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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