Жители Самарской области передали 26 тыс единиц товаров для детей-сирот в рамках благотворительной акции "Участвуйте!"

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Благотворительный фонд Группы компаний «Детский мир» – крупнейшего оператора торговли детскими товарами в России – подвел итоги весеннего этапа благотворительной акции «Участвуйте!», приуроченной ко Дню защиты детей.В магазинах сети «Детский мир» завершился весенний этап благотворительной акции «Участвуйте!». С 16 марта по 20 мая 2019 года в нем приняли участие 1,2 млн человек в 260 городах России, Казахстана и Беларуси. Покупатели оставляли подарки и необходимые вещи для детей с трудной судьбой в специальных манежах около зоны касс, а «Детский мир» передал их в 800 социальных учреждения.Всего было собрано более 1,72 млн шт. необходимых для ребят одежды, обуви, игрушек, конструкторов, пазлов, а также товаров для творчества.«Благотворительная акция «Участвуйте!» нашла большой отклик в сердцах наших покупателей. По итогам весеннего этапа подарки получили около 350 тыс. сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей. «Детский мир» выражает благодарность всем покупателям, поддержавшим добрую инициативу», - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

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