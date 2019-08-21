В начале сентября состоится I Всероссийский молодежный медиафорум «mediaАКЦЕНТ»

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Для участников планируется организовать 9 тематических площадок.



С 4 по 7 сентября 2019 года при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в г. Пензе пройдет I Всероссийский молодежный медиафорум «mediaАКЦЕНТ».

Форум поддержан на Грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО «Россия — страна возможностей».

Форум ориентирован на молодых журналистов, блогеров, операторов и фотографов, студентов по специальностям «Журналистика» и «PR-менеджмент», журналистов региональных СМИ, представителей студенческих СМИ, а также молодых людей, интересующихся сферой медиа.



Программа форума предполагает работу образовательных и интерактивных площадок по направлениям «Работа с текстом», «Телевидение и радиожурналистика», «Электронные СМИ», «PR-менеджмент», «Студенческие СМИ». Подробная программа размещена по ссылке: https://www.pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/news/2019/august/21/programma_4_7_sentyabrya_2019g_penza.pdf.

Для участников планируется организовать 9 тематических площадок: «Власть и медиа. Новая реальность»; «Секреты качественного телевидения: искусство репортажа и мастерство ведущего»; «Как стать успешным блогером»; ИНФОРУМ Союза журналистов РФ; «MediaПОВОД»; «Работа с текстом, или Чем привлечь современного читателя»; «PR в госсекторе и бизнесе: продвижение повестки, работа в социальных сетях, реклама»; «Мы делаем новости»; «Создание уникального контента. Мастерство фото и видео».



В рамках Форума будет проводиться экспертный отбор участников для прохождения стажировки и обмена опытом в федеральных СМИ.

Регистрация на мероприятие проходит в АИС «Молодежь России», где можно заполнить анкету и подать заявку на участие в Форуме.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на официальных сайтах министерства образования Пензенской области, ФГБУ ВО «Пензенский государственный университет», Правительства Пензенской области.



