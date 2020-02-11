В Сызрани спасатели проверили 1356 домов
11 февраля 2020 13:48
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Более 80% пожаров происходит в жилых домах и большинство из них - по вине самих же жителей, нарушающих требования пожарной безопасности. Такова статистика. Последствия пожаров в жилом секторе - это гибель людей, уничтожение жилища и материальных ценностей. Однако о правилах пожарной безопасности некоторые граждане забывают. Так, наиболее распространенной причиной пожаров в жилом секторе является неосторожное обращение с огнем. Не менее часто возникают пожары по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, электропроводки. К сожалению, нередко причинами пожаров становятся неисправность или неправильное устройство печи, нарушение правил ее эксплуатации, пишет "Маленькая Сызрань".
Сотрудники федерального государственного пожарного надзора и МБУ «Аварийно-спасательная служба г. Сызрани» ежедневно проводят профилактические рейды. Только в ходе рейдов за январь 2020 года спасатели посетили более 1356 домов, в которых в том числе проживают многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, неблагополучные граждане. Удалось проинструктировать 2181 человека.
Чтобы беда не пришла, всегда следует строго соблюдать требования пожарной безопасности. Так называемая «экономия» на ремонте электрооборудования или печей, забытая не потушенная сигарета или включенные и оставленные электроприборы могут стоить жизни.
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