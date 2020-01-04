В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра
4 января 2020 10:41
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» "Объявлен жёлтый уровень опасности". Днем 4 января местами по Самарской области и в г. Самаре ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с с сохранением вечером".
Чтобы избежать травм и происшествий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует Вам соблюдать правила безопасности:
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
Будьте внимательны и осторожны!
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