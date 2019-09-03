В Самарской области лучшим самодеятельным коллективам народного творчества предоставят гранты

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С 3 по 12 сентября в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдет областной конкурс на предоставление грантов лучшим самодеятельным коллективам народного творчества. Организатор конкурса: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».Областной конкурс на предоставление грантов лучшим самодеятельным коллективам народного творчества учрежден министерством культуры Самарской области в целях реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди».Главная задача конкурса: поощрение лучших муниципальных самодеятельных коллективов народного творчества Самарской области.В конкурсе примут участие 25 самодеятельных коллективов народного творчества 19 муниципальных бюджетных учреждений культуры из 18 муниципальных образований Самарской области.В течение десяти дней на сцене КРЦ «Звезда» будут проходить творческие состязания муниципальных коллективов самодеятельного народного творчества. По итогам творческого марафона будут определены 3 лучших муниципальных самодеятельных коллектива.Муниципальные бюджетные учреждения культуры, чьи коллективы станут победителями конкурса, получат денежные гранты в размере 500 000 рублей.Гранты могут быть израсходованы на гастрольную деятельность коллектива, а также на укрепление его материально-технической базы (приобретение технического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, костюмов, реквизита). Проект будет реализовываться в течении шести лет до 2024 года.Определять лучшие коллективы самодельного народного творчества Самарской области будет конкурсная комиссия, состоящая из ведущих преподавателей, профессоров и доцентов Самарской государственной академии культуры и искусств. Председатель конкурсной комиссии – директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий» Ольга Кравченко.Награждение 3 лучших самодеятельных коллективов народного творчества пройдет 7 октября в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках торжественной церемонии открытия VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».Вход свободный.Пригласительные можно получить в отделе самодеятельного художественного творчества и методики клубной работы ГБУК АСТ.