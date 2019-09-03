В Самарской области лучшим самодеятельным коллективам народного творчества предоставят гранты
3 сентября 2019 10:54
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С 3 по 12 сентября в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдет областной конкурс на предоставление грантов лучшим самодеятельным коллективам народного творчества. Организатор конкурса: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
Областной конкурс на предоставление грантов лучшим самодеятельным коллективам народного творчества учрежден министерством культуры Самарской области в целях реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди».
Главная задача конкурса: поощрение лучших муниципальных самодеятельных коллективов народного творчества Самарской области.
В конкурсе примут участие 25 самодеятельных коллективов народного творчества 19 муниципальных бюджетных учреждений культуры из 18 муниципальных образований Самарской области.
В течение десяти дней на сцене КРЦ «Звезда» будут проходить творческие состязания муниципальных коллективов самодеятельного народного творчества. По итогам творческого марафона будут определены 3 лучших муниципальных самодеятельных коллектива.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры, чьи коллективы станут победителями конкурса, получат денежные гранты в размере 500 000 рублей.
Гранты могут быть израсходованы на гастрольную деятельность коллектива, а также на укрепление его материально-технической базы (приобретение технического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, костюмов, реквизита). Проект будет реализовываться в течении шести лет до 2024 года.
Определять лучшие коллективы самодельного народного творчества Самарской области будет конкурсная комиссия, состоящая из ведущих преподавателей, профессоров и доцентов Самарской государственной академии культуры и искусств. Председатель конкурсной комиссии – директор ГБУК «Агентство социокультурных технологий» Ольга Кравченко.
Награждение 3 лучших самодеятельных коллективов народного творчества пройдет 7 октября в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках торжественной церемонии открытия VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Вход свободный.
Пригласительные можно получить в отделе самодеятельного художественного творчества и методики клубной работы ГБУК АСТ.
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