В Самаре закрыли кафе, отравляющее воздух в квартире над ним

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Одно из самарских кафе, расположенных в жилом доме, стало причиной недовольства жильцов. Работа данного заведения мешала жителям квартиры, расположенной над ним, дышать. Исследования воздуха на концентрацию вредных веществ показали, что содержание формальдегида в жилых комнатах из-за работы кафе превышает допустимые значения в 2 раза. Также нарушения касаются и требованиям к уровню шума и вибрации. В результате проведенных измерений установлено, что уровень шума в квартире во время работы вентиляционного оборудования кафе превышает в дневное время установленные нормы на 1,47 дБА, а в ночное время превышение допустимых норм доходит до 8,81 дБА.В связи с тем, что владельцем кафе допущено нарушение ст. 6.4. КоАП РФ, судом принято решение в виде постановления об административном приостановлении деятельности заведения сроком на 90 суток для устранения нарушений. На основании поступившего постановления суда судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску возбуждено исполнительное производство.Судебным приставом-исполнителем совершен выход по месту совершения исполнительных действий, в результате которого двери, ведущие в помещение кафе, были опечатаны. Деятельность приостановлена сроком на 90 суток.