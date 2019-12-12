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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре впервые представили масштабный фотопроект «Один день из жизни России»

12 декабря 2019 12:33
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В Самаре впервые представили масштабный фотопроект Один день из жизни России
Экспозиция будет работать с 12 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в ТЦ "Гудок".

Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» объявляют о старте творческого тура «Один день из жизни России». Самара стала первым городом, где в рамках тура пройдет бесплатная фотовыставка и фотокросс для детей и подростков, увлекающихся фотографией и готовых поделиться моментами из повседневной жизни родного города. Экспозиция «Россия. Один день из жизни» будет работать с 12 декабря 2019 года по 12 января 2020 года на первом этаже ТК «Гудок», все желающие смогут посетить ее бесплатно.

Экспозиция включает в себя несколько сотен кадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ обновленной России. Творческим куратором фотовыставки выступил Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ и мастер проекта «Поколение М».

Главная идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО решил повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию.

«Мы использовали этот повод, чтобы осознать, что живём уже в другой стране, не менее уникальной и разнообразной во всех проявлениях. Объединённые нами фотожурналисты, документальные фотографы, повторили грандиозный проект, только уже под названием. Один день из жизни России», и с помощью профессиональных снимков показали соотечественникам то, что они видят каждый день, но далеко не всегда замечают, а также напомнили мировому сообществу, как велика и прекрасна Россия. Я особенно рад открывать выставку в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», который направлен на развитие детского творчества. Надеюсь, что наш фотопроект вдохновит и юных, и взрослых фотохудожников и просто любителей фотографии на собственные эксперименты и саморазвитие», —прокомментировал создатель фотопроекта «Один день из жизни России», мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

Стать участником фотопроекта «Россия. Один день из жизни» может любой самарский школьник в возрасте 11-18 лет. Для этого в течение дня 12 декабря 2019 года с 00:00 до 23:59 нужно сделать несколько репортажных фотографий, отражающих повседневную жизнь Самары, и выложить на сайт проекта «Поколение М». Лучшие работы будут отобраны для фотовыставки «Один день из жизни Самары», которая пройдет после Нового года в одном из творческих пространств города.
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