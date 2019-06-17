В Самаре пройдет заключительный концерт XXII городского фестиваля детского творчества «Подснежник»

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19 июня в 11.00 в детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» (Барбошина поляна, 10 просека) состоится заключительный концерт XXII городского фестиваля детей социально-незащищенных категорий «Подснежник».Фестиваль, традиционным организатором которого является Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, проводится с 1998 года и в этом году посвящен театру.Целью его является выявление и поддержка талантливых детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных и неполных семей.В первом фестивале приняло участие 175 детей, а в текущем году уже более 2 000. Всего за годы существования фестиваля в нем приняли участие порядка 45 000 ребят. Связав свою жизнь с профессиональной сценой, многие из них являются лауреатами и победителями престижных Всероссийских и Международных конкурсов.Отборочные туры проходили во всех районах города. В результате лауреатами стали 100 детей, которые примут участие в концерте, где порадуют гостей своими произведениями и удивительными поделками декоративно-прикладного творчества.По окончании праздничного мероприятия дети – лауреаты фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками, сообщает горадминистрация.6+