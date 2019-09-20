В Самаре пройдет всероссийский методический семинар с руководящим составом служб главных управлений МЧС России

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С 25 по 27 сентября 2019 года в Самаре пройдет всероссийский методический семинар с руководящим составом служб тылового, технического и медицинского обеспечения главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, спасательных воинских формирований и образовательных организаций МЧС России.В мероприятии примет участие руководство МЧС России, представители центрального аппарата МЧС России и руководители тыловых служб со всей страны.В рамках семинара состоится ряд торжественных событий, посвященных празднованию 90-летия Самарского учебного центра ФПС и открытию казармы в Волжском спасательном центре МЧС России. На базе спасательного центра будет продемонстрирована работа сил МЧС России в полевых условиях: развертывание полевого лагеря со всеми элементами жизнеобеспечения.