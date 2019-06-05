В Самаре "Лето с футбольным мячом" откроют в Железнодорожном районе

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5 июня состоится торжественное открытие турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Железнодорожном районе г.о. Самара. Именно на этой площадке был дан старт певого турнира «Лето с футбольным мячом» в 2008 году.Команды Железнодорожного района неоднократно становились финалистами и призерами турнира «Лето с футбольным мячом».Одиннадцатый год подряд по инициативе Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» реализуется проект «Лето с футбольным мячом». В 2009 году состоялись первые соревнования в рамках турнира среди дворовых команд г.о. Самара. С 2011 года проект приобрел региональный масштаб и теперь ежегодно в нем принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области.Проект «Лето с футбольным мячом» стал визитной карточкой Самарской области. Практикой реализации заинтересовались и другие регионы нашей страны. Кроме того, в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», на основе опыта Самарской области федеральным центром было принято решение о запуске нового направления «Дворовый футбол», ключевым мероприятием которого станет проведение ежегодного Всероссийского фестиваля по дворовому футболу.