В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей

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Сегодня, 1 июня отмечается День защиты детей. По всей Самаре сегодня были организованы праздники для ребят.Так, праздник «День молока» прошел в парке Юрия Гагарина. Для них мальчишек и девчонок были организованы многочисленные шоу, мастер-классы по лозоплетению, гончарному мастерству, рисованию красками по воде (эбру), игре на африканских барабанах, игры и викторины на молочную тему со сказочными героями, розыгрыши призов и дегустации. Ребятишек всех возрастов радовали ростовые куклы и ходулисты, артисты вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей, аквагримеры, а также контактный зоопарк.Также в Парке Гагарина 1 июня в парке Гагарина прошел День электробезопасности — конкурсы, игры и кроссворды на знание правил электробезопасности, примерка спецодежды настоящих энергетиков и многое другое.Также ребят приглашала тематическая площадка «Народы Самарского края» от Дома дружбы народов.Фото: Дильдина Светлана.