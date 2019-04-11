Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 11 апреля, 15:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/04:
USD 64.74
-0.04
EUR 72.95
-0.02
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Чапаевске пройдет IX Фестиваль имени Виктора Карабаненко

11 апреля 2019 10:21
125
В Чапаевске пройдет IX Фестиваль имени Виктора Карабаненко
Его цель – укрепление межнационального согласия, воспитание культуры межнационального общения.

13 апреля 2019 года в Чапаевске, в ДК им. А.М. Горького (ул. Орджоникидзе, 18) пройдет IX областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Он приурочен к Международному дню цыган и стал знаковым событием не только для Чапаевска, но и для всей Самарской области. В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и концерт творческих коллективов Самарской области.

Межнациональный фестиваль им. Виктора Карабаненко - председателя чапаевского филиала «Романо Траё», первого президента Межнационального Общественного Центра г.о. Чапаевск, проводится в Чапаевске с 2010 года. Его цель – укрепление межнационального согласия, воспитание культуры межнационального общения, толерантности, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской области. Он знакомит зрителей с богатством культурных традиций нашей страны, символизируя неразрывную историческую связь всех проживающих в ней народов.

В Фестивале традиционно принимают участие творческие коллективы, представляющие разные национальности Самарской области: татары, армяне, немцы, белорусы, мордва, чуваши, цыгане, башкиры, азербайджанцы, казахи, таджики и другие. В фестивале будут участвовать творческие коллективы, общественные региональные и областные национальные организации, мастера декоративно-прикладного творчества, жители города и области. В рамках фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного творчества.

В рамках фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. Впервые в программе будет организована интерактивная площадка - костюмированная фотосессия «Ожившая история музейного Подворья».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 апреля 2019  14:32
Валерий Гришко - главный режиссер академического театра драмы имени Горького.
Текст Тотального диктанта в мультимедийном парке «Россия - Моя история» в СО прочитает Валерий Гришко
Валерий  Гришко - главный режиссер академического театра драмы имени Горького.  Социум
19
11 апреля 2019  14:22
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей.
Прокурор рассказала, сколько потратили Кокорин и Мамаев в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400... Социум
28
11 апреля 2019  14:15
Волонтёры расскажут жителям Самары о том, как отказаться от одноразового пластика и чем его заменить.
Волонтёры Greenpeace расскажут жителям Самары, как порвать с пластиком
Волонтёры расскажут жителям Самары о том, как отказаться от одноразового пластика и чем его заменить.   Социум
36
Весь список

Здравоохранение
11 апреля 2019  11:29
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми.
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми. Здравоохранение
117
10 апреля 2019  18:17
"ЭКЗАР-34", это экзоскелет, разработанный волгоградскими учеными в 2013 году для абилитации и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей.
Ученый из Волгограда создает экзоскелет для паралимпийской чемпионки
 "ЭКЗАР-34", это экзоскелет, разработанный волгоградскими учеными в 2013 году для абилитации и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей.  Здравоохранение
202
9 апреля 2019  22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен Бенян.
Коллективу больницы Середавина представили нового и.о. главного врача
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
2503
Весь список
Новости медицины
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
63
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
430
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
543
Весь список
Туризм
10 апреля 2019  12:22
Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
173
7 апреля 2019  22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.
В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.  Туризм
246
7 апреля 2019  17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.
Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.  Туризм
263
Весь список
Образование
10 апреля 2019  17:09
12 апреля в 18.00 музей приглашает выпускников университета разных поколений на встречу «Yuri’s Night».
В Самарском университете пройдет ряд событий, посвященных Всемирному дню авиации и космонавтики
12 апреля в 18.00 музей приглашает выпускников университета разных поколений на встречу «Yuri’s Night».  Образование
189
10 апреля 2019  12:26
Студенты СамГТУ получили именные стипендии «АКОМ»
Студенты СамГТУ получили именные стипендии «АКОМ»
2017 году Группа компаний «АКОМ» и вуз подписали Соглашение о сотрудничестве. Образование
173
9 апреля 2019  16:31
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха.
СамГТУ оплатит обучение высокобалльникам
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха.  Образование
270
Весь список

Культура
11 апреля 2019  10:43
В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День космонавтики «Просто космос!»
В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День космонавтики «Просто космос!»
Вход свободный, по читательскому билету. Культура
136
10 апреля 2019  15:05
14 апреля в ДК «Тольятти» будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в Самарском академическом театре оперы и балета в декабре балет Генриха Майорова «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна.
В апреле балетная труппа Самарского академического театра оперы и балета отправится на гастроли в Тольятти
14 апреля в ДК «Тольятти» будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в Самарском академическом театре оперы и балета в декабре балет... Культура
209
10 апреля 2019  11:53
Уникальные фото и документы о первом отряде космонавтов - на виртуальной выставке «Они были первыми» в самарском музее им. П. Алабина
Уникальные фото и документы о первом отряде космонавтов - в самарском музее им. П. Алабина
К каждому виртуальному тематическому комплексу будет дана подробная информация. Культура
147
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
486
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
687
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1127
Весь список


Видео
11 апреля 2019  13:37
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Известно о двух погибших.
В мире
78
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
475
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
991
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
492
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары.
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
637
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
382
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
476
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1169
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1130
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2109
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2409
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1453
Весь список

Мероприятия
Текст Тотального диктанта в мультимедийном парке «Россия - Моя история» в СО прочитает Валерий Гришко
В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День космонавтики «Просто космос!»
Предприниматели Самары приглашаются на бизнес-интенсив «ДелоScope»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные