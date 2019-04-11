В Чапаевске пройдет IX Фестиваль имени Виктора Карабаненко

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13 апреля 2019 года в Чапаевске, в ДК им. А.М. Горького (ул. Орджоникидзе, 18) пройдет IX областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Он приурочен к Международному дню цыган и стал знаковым событием не только для Чапаевска, но и для всей Самарской области. В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и концерт творческих коллективов Самарской области.Межнациональный фестиваль им. Виктора Карабаненко - председателя чапаевского филиала «Романо Траё», первого президента Межнационального Общественного Центра г.о. Чапаевск, проводится в Чапаевске с 2010 года. Его цель – укрепление межнационального согласия, воспитание культуры межнационального общения, толерантности, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской области. Он знакомит зрителей с богатством культурных традиций нашей страны, символизируя неразрывную историческую связь всех проживающих в ней народов.В Фестивале традиционно принимают участие творческие коллективы, представляющие разные национальности Самарской области: татары, армяне, немцы, белорусы, мордва, чуваши, цыгане, башкиры, азербайджанцы, казахи, таджики и другие. В фестивале будут участвовать творческие коллективы, общественные региональные и областные национальные организации, мастера декоративно-прикладного творчества, жители города и области. В рамках фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного творчества.В рамках фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. Впервые в программе будет организована интерактивная площадка - костюмированная фотосессия «Ожившая история музейного Подворья».