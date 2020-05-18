У Жигулёвска стало на один символ больше

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В рамках традиционной акции «Ночь музеев» председатель молодёжной администрации Егор Майоров презентовал новый проект.Руководствуясь планом развития городского округа Жигулёвск и уже успешно проделанной администрацией города работой в плане создания позитивного образа территории, члены молодёжной администрации решили попробовать внести свой вклад в данном направлении. Так возникла идея создания еще одного персонажа, ориентированного в первую очередь на молодёжную аудиторию.Опираясь на символику Жигулёвска, был разработан образ синей птицы удачи и счастья. Графическое исполнение персонажа выполнено в стилистике популярных в социальных сетях стикеров. На первом этапе реализации проекта изготовлен тираж бумажных стикерпаков, отражающих наиболее востребованные сферы жизнедеятельности жигулёвской молодёжи: «Жигулёвск – город спорта», «Жигулёвск – центр туризма», «Жигулёвск – город молодых», «Жигулёвск – город спорта», «Жигулёвск – гостеприимный город». Полученный стикерпак содержит 8 наклеек персонажа и будет использоваться в качестве дополнений к наградной продукции за конкурсы и акции по линии отдела по делам молодёжи администрации городского округа Жигулёвск.Дополнительно разработано еще 8 стикеров уже со стандартными эмоциями. Набор из 16 стикеров доступен для загрузки пользователям мессенджера «Телеграм» по ссылке https://t.me/addstickers/FirebirdFelis.Дальнейшее использование персонажа возможно на сувенирной продукции в рамках значимых мероприятий событийного туризма, проходящих на нашей территории. Также возможны другие варианты использования, в зависимости от возникающих потребностей. Предложен и первый макет дизайна футболки Жигулёвска, сообщает пресс-служба молодёжной администрации г.о. Жигулёвск.- Мы стремимся внести свой посильный вклад в развитие города, основным вектором которого выбрано туристическое направление. Считаю, что появление нового проработанного персонажа поможет в продвижении территории. Птица счастья с официального герба Жигулёвска прорисована в двух стилистиках. Первая – это стилистика стикеров в социальных сетях, вторая – более реалистичная для нанесение на футболки и другую сувенирную продукцию. Проект пилотный, мы впервые занялись подобной тематикой. Но надеемся, что наши силы не будут напрасны, - прокомментировал председатель молодёжной администрации Жигулёвска Егор Майоров.