Сотрудники ИК-16 УФСИН России по Самарской области приняли участие в фестивале «Жигулевская вишня»

120

Фестиваль народных традиций проходит ежегодно в селе Ширяево и с каждым годом собирает на своих площадках все большее количество участников и гостей. Организатор мероприятия – администрация города Жигулевска.В этом году активное участие приняли и сотрудники исправительной колонии №16 со своими детьми.В программе мероприятия конкурс пирогов от любителей и профессионалов, с последующей дегустацией, конкурс «вишневого костюма», ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции. Участникам предложили поучаствовать в мастер-классах по приготовлению вишневого сувенира из различных материалов, вишневом розыгрыше призов, где каждый участник получил памятный сувенир.А самых маленьких участников и гостей фестиваля ждала площадки с аттракционами, играми и многим другим. Хороводы, песни, танцы, забавы создали отличное настроение и яркое, незабываемое впечатление праздника.В свою очередь сотрудники ИК-16 организовали выставку продукции, производимой в учреждении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области