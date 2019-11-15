Сотрудники Госавтоинспекции города Самары провели краш-курсы приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП

104

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным Днем памяти жертв ДТП.Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибают тысячи человек.В преддверии этого Дня, сотрудники Госавтоинспекции города Самары в актовом зале школы №1 Волжского района, при поддержке общественной организации «Ночной патруль», провели краш-курс для родителей.Полицейские с помощью видеороликов показали и донесли до зрителей последствия страшных аварий, которые унесли жизни пешеходов, пассажиров и автомобилистов.Во время краш-курса выступили психологи, участники ДТП и родственники погибших, как непосредственные свидетели событий, приведших к трагическим последствиям. Они рассказали о своих личных переживаниях: что врач-психолог испытывает при общении с родными погибших, об эмоциях на месте ДТП и тяжести потери близкого человека.Представители организации «Ночной патруль», которые непосредственно становятся свидетелями опасных правонарушений со стороны водителей, рассказали о том, к чему приводит нетрезвое вождение, как получают травмы и погибают невинные люди.Сотрудники Госавтоинспекции в конце курса резюмировали, что всем необходимо задуматься о ценности человеческой жизни и о том, что именно каждый из нас может сделать, чтоб избежать трагедий на дорогах.По окончании краш-курса, один из родителей, впечатленный увиденным, произнес, что больше не будет ездить больше 100 км/ч. Молодая мама сообщила, что станет более ответственно подходить к использованию детского автокресла. Каждый участник всерьез задумался о безопасности своих детей, сообщает пресс-служба ведомства.