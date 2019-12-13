Самарцев приглашают на Полковой праздник 189 пехотного Измаильского полка

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Мероприятие посвящено 145-й годовщине со дня основания 189 пехотного Измаильского полка, который стоял в Самаре до начала Первой Мировой Войны (1914-1918гг.).14 декабря – ДК «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 21, Красная Глинка)Начало в 12 часов 00 минут, возрастных ограничений нет.В празднике примут участие творческие коллективы:СРОО «Белая Русь»;Чувашский ансамбль «Хевель»;Клуб плясовой традиции «Карагод»;Русский народный хор «Волжские зори» (Рук. Божина Г., концертмейстер Малеев А.);Театр песни «Волжская Русь»;Народный чувашский ансамбль песни и танца «Самар ен» («Самарский край»).Будут организованы интерактивные площадки:Танцевально-игровая площадка с демонстрацией исторических бальных танцев начала XX века, а также традиционными русскими бытовыми танцами. Проведение различных игр, посвященных празднику зимнего солнцестояния. Принять участие в танцевально-игровой части сможет каждый желающий;Фотозона, где каждый сможет примерить на себя форму солдата Русской Императорской армии или одежду крестьянина;Выставка оригинальных документов, фотографий и вооружения 189 пехотного Измаильского полка;Лекционная площадка расскажет об истории 189 пехотного Измаильского полка, показом частной коллекции подлинных вещей и фотоматериалов.Уникальность праздника состоит в интеграции военно-исторической реконструкции и танцевальных традиций дореволюционной России, а также этнокультурных традиций различных народов, проживающих на территории Губернии. Подобный проект на территории Самарской области проводится впервые и не имеет аналогов.