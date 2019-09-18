Самарцам предлагают повысить свою информированность в вопросах недвижимости

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Кадастровая палата по Самарской области приглашает на очередную лекцию на тему «Актуальные вопросы осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Обзор судебной практики».Эксперты региональной Кадастровой палаты проведут анализ последних изменений, внесённых в профильные Федеральные законы: Градостроительный и Земельный кодексы, Закон о государственной регистрации недвижимости.Также на семинаре речь пойдет об особенностях кадастрового учета капитальных строений, об устранении противоречий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (технические ошибки, исключения из реестра дублирующихся данных)Кроме того, представители юридической службы Кадастровой палаты приведут примеры сложившейся судебной практики, расскажут об особенностях, которые необходимо учитывать при подготовке исковых заявлений о признании права собственности на объект недвижимости. У слушателей будет возможность задать экспертам все интересующие вопросы.Лекция состоится 24 сентября 2019 г. в 10 ч. по адресу:г. Самара, ул. Ленинская, д.25а, Кадастровая палата по Самарской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Самаре:(846) 200-50-28 (доб.1)