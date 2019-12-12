Самарский зоопарк отметит "Международный день обезьян"
12 декабря 2019 09:39
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13 декабря в 13-00 зоопарк отметит "Международный день обезьян".
В этот день посетители познакомятся с многочисленной коллекцией приматов. Питомцы зоопарка – кошачий лемур Рокки, бурый капуцин Джек, зеленая мартышка Мартын, эдипов тамарин Феникс, лапундер Джон, гамадрил Бруно, макаки-резусы Семен и Степан, и самая маленькая обезьянка зоопарка – обыкновенная игрунка Бусинка – отличаются дружелюбным характером и всегда рады посетителям.
Ребят ждет увлекательная программа – конкурсы, викторины и подвижные игры. И, конечно, в этот день для питомцев приготовят праздничное угощение из фруктов. Вход по билетам.
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