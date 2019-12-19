Самарский аграрный университет празднует вековой юбилей

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20 декабря в Самарском аграрном университете пройдут главные торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня основания вуза, в которых примут участие заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов и губернатор Самарской областиВ рамках юбилейных мероприятий запланирован целый ряд значимых для вуза и региона событий, таких как открытие лаборатории по минеральному питанию растений и презентация уникального для всего Поволжья симуляционного центра по ветеринарной медицине. Стоит отметить, что для ветеринаров региона – это исключительное событие, поскольку симуляционный центр выведет на качественно новый уровень не только подготовку студентов, но и повышение квалификации специалистов, работающих на селе.Кроме того, на базе Самарского аграрного университета пройдет расширенное совещание ректоров аграрных вузов Поволжья, будет работать выставка достижений Самарского ГАУ, пройдет уникальная экскурсия по образовательному кампусу и музею вуза. В 14.00, в КСЦ СамГАУ состоится торжественное собрание посвященное столетию вуза, в котором примут участие не только М.И.Увайдов и Д.И.Азаров, но и целый ряд руководителей министерств и ведомств, а также Г.А.Котельников и другие официальные лица. Трансляция торжественного собрания будет идти на официальном You Tube канале Самарского ГАУ: https://www.youtube.com/user/ssaatv1