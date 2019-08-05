Самарские приставы объявили о старте «второй волны» информационной акции «Узнай о своих долгах»

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9 августа 2019 года на железнодорожном вокзале Самары судебные приставы совместно с сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте проведут информационную акцию «Узнай о своих долгах». В рамках нее служители закона помогут жителям и гостям региона узнать о возможности самостоятельного мониторинга своих задолженностей, а также проверят всех желающих на их наличие.Посетители вокзала в этот день смогут подойти к стойке судебных приставов, чтобы получить консультацию о работе Службы, познакомиться с приложением «ФССП» и работой сервиса «Банк данных исполнительных производств».Проведение подобных совместных мероприятий помогает сократить количество должников в регионе, а также познакомить граждан с возможностями электронного взаимодействия с ведомствами.