Самарская область может оказаться в списке «ревизоров» проекта «За честные закупки»

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«Город N» – инициатива активистов проекта «За честные закупки», приуроченная к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Вместе с экспертами они выезжают в населенные пункты до 100 тыс. человек и проводят комплексную оценку закупок и бюджетных расходов. Информация о выявленных сомнительных закупках направляется в контрольные органы длядальнейшего расследования, а также заказчику для получения разъяснений.Громкий случай произошел в Шебекино, - при проверке закупок сомнительными оказались тендеры на сумму более 200 млн руб. Примечательно, что решением совета депутатов Шебекинского городского округа главе администрации выплатят 600% от оклада как премию «по исполнению местного бюджета и программ комплексного социально-экономического развития» во втором квартале 2019 года».«Сейчас у всех глав муниципальных образований есть возможность учесть чужие ошибки и, проведя тщательную работу, устранить у себя на местах многие нарушения, тем более, что по многим контрактам, которые попадают в поле зрение активистов, не истекли ещё гарантийные обязательства. В нашей заявке на проведение выездной инспекции по направлению «Город N» 5 муниципальных образований. Мы не разглашаем их, но если кто-то внимательно следит за нашей работой, то это можно понять по количеству наших претензий за последние четыре года. Предупреждён, значит вооружён - и не говорите потом, что вы не знали», - прокомментировал Вадим Нуждин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор проекта «За честные закупки» в регионе.Проект призван обратить внимание на проблемы, которые в первую очередь волнуют людей. Такой формат позволяет откликнуться на призывы граждан и оказать помощь.