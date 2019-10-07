Самарастат посчитает пользователей информационных технологий

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В октябре 2019 года во исполнение распоряжения Правительства РФ на территории всех субъектов страны проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. На территории Самарской области этим исследованием займется Самарастат, сообщает мэрия Тольятти.В результате исследования будут получены данные об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением. Также этот опрос поможет оценить уровень доступности сети Интернет в Самарской области, качество и удобство получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, а также позволит органам государственной власти выработать обоснованные управленческие решения.Получение и обработка данных проводимого наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных, полученных от каждого опрошенного члена домохозяйства.Для выполнения наблюдения привлечены временные сотрудники интервьюеры. Они при себе будут иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону 8(846) 263-89-60.Фото pixabay.com