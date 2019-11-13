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Новости /  Общество /  Социум  

Пять школ Самарской области принимают участие во всероссийском исследовании по модели PISA

13 ноября 2019 10:23
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Пять школ Самарской области принимают участие во всероссийском исследовании по модели PISA
В нем принимают участие пятнадцатилетние школьники всего мира.

В общероссийской оценке по модели PISA участвуют 42 региона РФ. Это 8000 участников из 200 школ России, в их числе пять образовательных организаций Самарской области (г. Самары, Тольятти, Кинель и пос. Ленинский м.р. Красноармейский).
Исследование PISA проводится раз в три года. В этом году завершится 15 ноября. В нем принимают участие пятнадцатилетние школьники всего мира. Оно выполняется исключительно на компьютере и включает в себя задания как с открытым вводом, так и с вариантами ответа, сообщает пресс-служба облправительства.

«Оно направлено на определение умения учеников и их знаний в решении вопросов, которые не связаны напрямую с материалами предметными, но которые имеют большое значение в решении наших бытовых проблем», - отмечает ученик 9 класса самарской школы №163 Степан Глотов.

В компьютерных классах каждый остается один на один с заданием на экране монитора. Ни списать, ни подсмотреть – с вопросами не знакомы даже педагоги. Впрочем, результаты не войдут в личные табели успеваемости, задачи исследования более масштабны. Одна из основных целей нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, - войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 год. Именно по международной модели Pisa будет определяться положение страны относительно других государств.
«Важность этой задачи даже не только в том, чтобы войти в десятку, а в том, чтобы совершенно новые компетенции, то, что называется функциональной грамотностью, ввели в практику работы наши школы,- подчеркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. - Вот такое регулярное исследование Рособрнадзор будет проводить каждый год, причем в один из них наша область войдет в него целиком».

Сегодня также проводятся исследования по другим международным методикам: PIRLS и TIMSS. В них участвуют дети начальной школы. В этом звене наша страна традиционно лидирует. Подтянуть показатели подростков, которым уже исполнилось 15 лет, призвано общероссийское исследование по модели PISA. Оно показывает, насколько дети умеют применять знания в жизни, их готовность решать проблемы и брать на себя ответственность.
«Это умение применять знания на практике, в реальной жизни: математика для жизни, физика для жизни, химия для жизни, финансовая грамотность, читательская грамотность, умею ли я прочитать квитанцию или не умею, умею рассчитать, как доехать до какого-то места или не умею. То есть это абсолютно такая практическая история», - уточняет заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
Результаты общероссийского исследования по модели PISA сведут и обработают на федеральном уровне.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов ранее отметил, что на основе полученных результатов ежегодных исследований по стандартам Pisa можно будет сформировать единую картину по стране и по регионам, сравнить различные школьные практики, выявить лучшие из них.
«Чтобы избежать любых попыток влияния на результаты, мы отказываемся от публикации данных и от любых административных действий по результатам. Данные могут быть опубликованы только с согласия региона или школы», - подчеркнул руководитель Рособрнадзора.
Исследование направлено на то, чтобы выявить все слабые места: возможно, доработать программы и методики, подтянуть компетенции педагогов. Чтобы быть готовыми к 2024 году войти в ТОП-10, - тогда в исследованиях примут участие уже все страны мира.


Фото pixabay.com

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