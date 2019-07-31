Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров «Спасибо Интернету - 2019»
31 июля 2019 13:24
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Продолжается приём работ на V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2019», который организован Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком». Оператором в регионах выступает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.
Конкурс проводится среди пенсионеров и граждан старшего возраста (50+), освоивших компьютерную грамотность. Подведены промежуточные итоги: участниками конкурса уже стали пенсионеры из 50 регионов России. На данный момент от Самарской области на конкурс поступило 16 работ (все они размещены на сайте azbukainterneta.ru).
Средний возраст участников - чуть более 64 лет. Самому старшему участнику – 93 года. Это Табакаева Феодора Самуиловна из Еврейской АО. 44% участников имеют высшее образование. 70 % осваивали компьютерную грамотность на курсах. 40% - работающие пенсионеры. Это портрет наиболее социально активной, ресурсной части населения старшего возраста.
По итогам конкурса определяются регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами по обучению компьютерной грамотности. Данная номинация в конкурсе введена как обратная связь с потребителями услуги по обучению компьютерной грамотности.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года. Информация и правила участия в конкурсе размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».
Конкурс проводится дистанционно. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить форму - заявку на сайте (https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/), приложив свою конкурсную работу – эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением автора работы. Победителей определит конкурсная комиссия.
Фото: pixabay.com
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