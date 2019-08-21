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Благодаря разнообразию программы "Счастливого вторника" посетители самарского мультимедийного парка попали и в театр, и в историю. В галерее открылась историко-документальная выставка "За безмолвием кулис". Экспозиция представлена в рамках Года театра в России и подготовлена в сотрудничестве Государственной архивной службы Самарской области, музея реготделения Союза театральных деятелей России и парка "Россия - Моя история".Интерактивные экскурсии познакомили с разными эпохами и достижениями. Гости узнали об истории "Великой монгольской империи". О о вкладе российских академиков, таких как Курчатов и Сахаров, в исследование космоса и в мирное развитие атома. Экспресс-экскурсия "Наши люди в булочную на такси не ездят" о деталях советского быта подняла настроение, ведь многие вспомнили детство и юность - автоматы с газировкой, ковры на стене, виниловые пластинки и любимые фильмы.На занятии в творческой мастерской взрослые и дети с интересом расписывали тарелочки в стиле народных ремесел.Среди посетителей было много приезжих. Семья Тарасовых из Челябинска, родители и двое детей много путешествуют по России, изучая историю. С мультимедийным парком познакомились именно в Самаре, экспозиции впечатлили. А организаторы гостей известием о скором открытии еще одной площадки "Россия - Моя история". В сентябре в команду федерального проекта войдёт Челябинск.27 августа, в "Счастливый вторник" отметят День кино!