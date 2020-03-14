Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти подростки играли на льду реки
В Тольятти подростки играли на льду реки
Трамп объявил о введении общенационального режима ЧС из-за коронавируса
Трамп объявил о введении общенационального режима ЧС из-за коронавируса
Заинтересованные в подготовке кадров предприятия Самарской области могут стать участниками Регионального кадрового стандарта
Заинтересованные в подготовке кадров предприятия Самарской области могут стать участниками Регионального кадрового стандарта
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
АВТОВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
АВТОВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирских автобусов
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирских автобусов
В Самаре в высотке горели домашние вещи
В Самаре в высотке горели домашние вещи
сегодня  Суббота, 14 марта, 13:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 73.19
-0.84
EUR 81.86
-1.8
Новости /  Общество /  Социум  

Начальник самарского территориального управления принял участие в итоговой коллегии Росгвардии

14 марта 2020 10:31
142
Начальник самарского территориального управления принял участие в итоговой коллегии Росгвардии
Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии.

13 марта в Москве под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова завершила работу итоговая коллегия Росгвардии.

В мероприятиях коллегии, которая проходила с 11 по 13 марта, приняли участие руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, в том числе начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации.
Формат проведения коллегии дал возможность в непосредственном диалоге руководящего состава ведомства с оперативным и тактическим звеном обсудить наиболее актуальные вопросы и требования, предъявляемые на современном этапе развития войск.

Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии, текущее состояние деятельности ведомства, выработали решения, направленные на ее дальнейшее совершенствование, а также подвели итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности Росгвардии в 2019 году и уточнили задачи на 2020 года.
Завершилось заседание итоговой коллегии награждением государственными и ведомственными наградами военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, отличившихся при исполнении воинского и служебного долга, а также победителей Спартакиад 2019 года среди сборных команд округов, военных институтов и команд структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии.
Справочно: По итогам работы в 2019 году бойцы самарских ОМОН, СОБР и авиационного отряда специального назначения приняли участие более чем в 2 700 специальных мероприятиях.
Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии пресекли около 5 700 правонарушений, выявили свыше 90 граждан, находившихся в розыске. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет по договорам охраны, превысила 326 млн. рублей, при этом краж с охраняемых объектов не допущено.

Специалисты ЛРР исполнили свыше 41 тыс. заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг, 97 % из них – в электронном виде. Совместно с полицейскими проведено более 80 тыс. проверок владельцев гражданского огнестрельного оружия. За не соблюдение требований действующего законодательства составлено 6,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях, изъято около 3 тыс. единиц оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
14 марта 2020  10:31
Начальник самарского территориального управления принял участие в итоговой коллегии Росгвардии
Начальник самарского территориального управления принял участие в итоговой коллегии Росгвардии
Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии. Социум
141
13 марта 2020  23:54
Уже за первые десять часов после публикации видео набрало более миллиона просмотров.
Уже первые. Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения
Уже за первые десять часов после публикации видео набрало более миллиона просмотров.  Социум
313
13 марта 2020  21:38
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности: ночью сохранится сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны!  Социум
287
Весь список

Здравоохранение
14 марта 2020  11:51
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект воздействия на легкие может оказать заболевание.  Здравоохранение
112
13 марта 2020  20:58
Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению.
В Китае выявили десять детей, зараженных новым коронавирусом
Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению.  Здравоохранение
335
13 марта 2020  17:49
Они полностью вылечились.
В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом
Они полностью вылечились.  Здравоохранение
335
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
935
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
533
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15444
Весь список
Туризм
13 марта 2020  14:51
Участие в выставке дает отличную возможность презентации туристического потенциала самой широкой аудитории.
Туристический потенциал Самары оценят на Международной выставке «Интурмаркет»
Участие в выставке дает отличную возможность презентации туристического потенциала самой широкой аудитории.  Туризм
357
13 марта 2020  14:17
Соглашение с представителями региональных туристических администраций были подписаны на выставке "Интурмаркет" в четверг.
TUI Россия будет помогать развивать туризм Чечне, Самарской области и Пермскому краю
Соглашение с представителями региональных туристических администраций были подписаны на выставке "Интурмаркет" в четверг.   Туризм
352
13 марта 2020  11:43
Российские туроператоры потеряли порядка полумиллиарда рублей из-за коронавируса
Российские туроператоры потеряли порядка полумиллиарда рублей из-за коронавируса
Особенно сокрушительный удар пандемия наносит по мелким фирмам. Туризм
244
Весь список
Образование
13 марта 2020  14:53
Лучшим учителем года – 2020 был признан Файрушин Рафаэль Идрисович, преподающий физику в Гимназии № 3.
В Самаре наградили Лидеров образования-2020
Лучшим учителем года – 2020 был признан Файрушин Рафаэль Идрисович, преподающий физику в Гимназии № 3.  Образование
485
13 марта 2020  13:09
Студенты-нефтехимики из Самары завоевали путевку в финал инженерного чемпионата CASE-IN
Студенты-нефтехимики из Самары завоевали путевку в финал инженерного чемпионата «CASE-IN»
Лучшие команды вместе с нефтехимиками составят делегацию СамГТУ на финале в Москве. Образование
276
13 марта 2020  09:59
Самарская область готова с сентября обеспечить обучающихся младших классов горячим питанием
Самарская область готова с сентября обеспечить обучающихся младших классов горячим питанием
Родители регулярно принимают участие в дегустации блюд, входящих в рацион детей. Образование
265
Весь список

Культура
13 марта 2020  16:31
Оценка проводилась в отношении 41 организации (17 театрально-концертных организаций, 20 музеев, 1 кинотеатр, 1 зоопарк, 2 парка культуры и отдыха).
По результатам независимой оценки качества САТОБ получил самую высокую оценку среди госучреждений культуры
Оценка проводилась в отношении 41 организации (17 театрально-концертных организаций, 20 музеев, 1 кинотеатр, 1 зоопарк, 2 парка культуры и отдыха).  Культура
372
13 марта 2020  15:14
О важности поправок в Конституцию РФ, касающихся культурного наследия, рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт.
Марк Левянт: "Государство должно быть заинтересовано в развитии культуры и образования своих граждан. От этого зависит будущее страны"
О важности поправок в Конституцию РФ, касающихся культурного наследия, рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт. Культура
411
13 марта 2020  13:20
В Самаре состоится фестиваль чувашской культуры - вход свободный
В Самаре состоится фестиваль чувашской культуры
Вход свободный. Культура
349
Весь список
Мир домашних животных
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
95
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
210
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
229
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
222
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
191
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
215
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
1082
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
619
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
938
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1181
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3182
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1472
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
937
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
616
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
964
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
958
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1534
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
2040
Весь список

Мероприятия
В Самаре наградили Лидеров образования-2020
Оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение
В Самаре состоится фестиваль чувашской культуры
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные