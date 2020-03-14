Начальник самарского территориального управления принял участие в итоговой коллегии Росгвардии
14 марта 2020 10:31
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13 марта в Москве под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова завершила работу итоговая коллегия Росгвардии.
В мероприятиях коллегии, которая проходила с 11 по 13 марта, приняли участие руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, в том числе начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации.
Формат проведения коллегии дал возможность в непосредственном диалоге руководящего состава ведомства с оперативным и тактическим звеном обсудить наиболее актуальные вопросы и требования, предъявляемые на современном этапе развития войск.
Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии, текущее состояние деятельности ведомства, выработали решения, направленные на ее дальнейшее совершенствование, а также подвели итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности Росгвардии в 2019 году и уточнили задачи на 2020 года.
Завершилось заседание итоговой коллегии награждением государственными и ведомственными наградами военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, отличившихся при исполнении воинского и служебного долга, а также победителей Спартакиад 2019 года среди сборных команд округов, военных институтов и команд структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии.
Справочно: По итогам работы в 2019 году бойцы самарских ОМОН, СОБР и авиационного отряда специального назначения приняли участие более чем в 2 700 специальных мероприятиях.
Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии пресекли около 5 700 правонарушений, выявили свыше 90 граждан, находившихся в розыске. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет по договорам охраны, превысила 326 млн. рублей, при этом краж с охраняемых объектов не допущено.
Специалисты ЛРР исполнили свыше 41 тыс. заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг, 97 % из них – в электронном виде. Совместно с полицейскими проведено более 80 тыс. проверок владельцев гражданского огнестрельного оружия. За не соблюдение требований действующего законодательства составлено 6,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях, изъято около 3 тыс. единиц оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области
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14 марта 2020 10:31
Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии. Социум
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Уже за первые десять часов после публикации видео набрало более миллиона просмотров. Социум
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Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению. Здравоохранение
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