Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 9 апреля, 11:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/04:
USD 65.35
-0.06
EUR 73.36
-0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Международный день Земли отметят в Самарском зоопарке

9 апреля 2019 10:00
78
Международный день Земли отметят в Самарском зоопарке
Посетителям расскажут об истории праздника и краснокнижных животных.

19 апреля в 13-00 в Самарском зоопарке традиционно отметят экологический праздник «Международный день Земли».

С каждым годом экологическое состояние нашей планеты ухудшается! Все меньше становится на земле животных, техногенным мусором загрязняется почва и вода. День Земли - это день, когда каждый человек должен задуматься, что он может сделать, чтобы сохранить наш общий дом - планету Земля! Посетителям расскажут об истории праздника и краснокнижных животных Самарского зоопарка.

Для ребят проведут экологический квест по зоопарку, выполняя задания, дети познакомятся с интересными профессиями этолога
и эколога. Командная игра потребует от ребят знания растительного и животного мира, поведенческих особенностей зверей, птиц, рептилий, участникам придется
разгадывать ребусы и анаграммы, ответить на вопросы викторины, определить по следам животное, найти решения экологических проблем.

Места проведения:
Зоопарк, Самара, ул Ново-Садовая, д 146
19 апреля 2019 с 13:00 до 14:00

3+


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 апреля 2019  11:02
Дом-музей М.В. Фрунзе в Самаре приглашает на кинолекторий
Дом-музей М.В. Фрунзе в Самаре приглашает на кинолекторий
Вход свободный. Социум
18
9 апреля 2019  10:51
Волонтеры Победы в Самаре начинают набор добровольцев для участия в мероприятиях 9 мая
Волонтеры Победы в Самаре начинают набор добровольцев для участия в мероприятиях 9 мая
Они будут участвовать в организации торжественных мероприятий Дня Победы. Социум
42
9 апреля 2019  10:36
Операторы и ФСБ выступили против eSIM в iPhone
Операторы и ФСБ выступили против eSIM в iPhone
Предположительно это сильно ударит по бюджету операторов. Социум
48
Весь список

Здравоохранение
8 апреля 2019  13:58
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Больницам Самарской области в 2019 году выделено 110 млн рублей на оказание медпомощи с применением авиации
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
297
7 апреля 2019  12:00
В России появится новая медицинская специализация
В России появится новая медицинская специализация
Врачи новой для РФ специальности будут помогать пациентам в реабилитации. Здравоохранение
358
7 апреля 2019  11:27
В Сызрани растет количество заболеваний пневмонией
В Сызрани растет количество заболеваний пневмонией
Только за последнюю неделю рост числа заболевших составил 270%.  Здравоохранение
379
Весь список
Новости медицины
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
414
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
515
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
571
Весь список
Туризм
7 апреля 2019  22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.
В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.  Туризм
228
7 апреля 2019  17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.
Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.  Туризм
246
5 апреля 2019  13:02
Заповедник Самарская Лука напоминает об аккредитации для экскурсоводов
Заповедник Самарская Лука напоминает об аккредитации для экскурсоводов
Нацпарк предлагает экскурсоводам организаций и частным лицам пройти аттестацию группой или индивидуально. Туризм
476
Весь список
Образование
9 апреля 2019  10:55
В Самарской областной детской библиотеке проведут родительское онлайн-собрание
В Самарской областной детской библиотеке проведут родительское онлайн-собрание
На встрече обсудят вопросы, с какого возраста ребенка стоит приучать к книгам, нужно ли записывать его в библиотеку. Образование
30
8 апреля 2019  09:56
В России предложат ввести норму учебной нагрузки на школьников
В России предложат ввести норму учебной нагрузки на школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с инициативой разработки максимальной суточной нормы учебной нагрузки школьников. Образование
249
4 апреля 2019  17:48
В акции участвуют все - от мала до велика. Поделки, выставка картин, «сушка» из фотографий, творческий концерт, веселые лоты, выступления музыкальных групп на переменах – все это превращает обычный день в настоящий праздник.
В Самарском медико-техническом лицее пройдет десятая ежегодная благотворительная акция «Мир Теперь Лучше!»
В акции участвуют все - от мала до велика. Поделки, выставка картин, «сушка» из фотографий, творческий концерт, веселые лоты, выступления музыкальных групп на... Образование
496
Весь список

Культура
9 апреля 2019  09:03
Самарцев приглашают в зоопарк на встречу "Рождение волчат"
Самарцев приглашают в зоопарк на встречу "Рождение волчат"
 С маленькими волчатами можно будет пообщаться и погладить их. Культура
112
8 апреля 2019  10:46
В самарском регионе стартует проект «Культурное сердце России»
В самарском регионе стартует проект «Культурное сердце России»
Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области с 8 по 15 апреля. Культура
280
6 апреля 2019  16:26
Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.   Культура
337
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
476
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
680
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1115
Весь список


Видео
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
388
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
836
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
358
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары.
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
510
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
358
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4941
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
460
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1137
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1114
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2091
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2384
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1439
Весь список

Мероприятия
Дом-музей М.В. Фрунзе в Самаре приглашает на кинолекторий
В Самарской областной детской библиотеке проведут родительское онлайн-собрание
Международный день Земли отметят в Самарском зоопарке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные