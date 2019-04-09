Международный день Земли отметят в Самарском зоопарке

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19 апреля в 13-00 в Самарском зоопарке традиционно отметят экологический праздник «Международный день Земли».С каждым годом экологическое состояние нашей планеты ухудшается! Все меньше становится на земле животных, техногенным мусором загрязняется почва и вода. День Земли - это день, когда каждый человек должен задуматься, что он может сделать, чтобы сохранить наш общий дом - планету Земля! Посетителям расскажут об истории праздника и краснокнижных животных Самарского зоопарка.Для ребят проведут экологический квест по зоопарку, выполняя задания, дети познакомятся с интересными профессиями этологаи эколога. Командная игра потребует от ребят знания растительного и животного мира, поведенческих особенностей зверей, птиц, рептилий, участникам придетсяразгадывать ребусы и анаграммы, ответить на вопросы викторины, определить по следам животное, найти решения экологических проблем.Места проведения:Зоопарк, Самара, ул Ново-Садовая, д 14619 апреля 2019 с 13:00 до 14:003+