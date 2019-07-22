«Кванториум 63» откроет площадку Детской академии наук в Самарской области

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24 июля специалисты регионального детского технопарка «Кванториум» в рамках программы Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019», который пройдёт в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля, дадут старт работе Детской Академии наук. Форум «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором мероприятия является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.Молодёжный форум ПФО «iВолга» является одним из самых популярных и посещаемых в России. Участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодёжь иностранных государств (из 10 стран СНГ), будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, проходить образовательные программы.Детская Академия наук, созданная по инициативе Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества при поддержке министерства образования и науки Самарской области, привлекает учащихся школ области к комплексному решению проблем развития региона через организацию проектной деятельности учащихся образовательных учреждений губернии.В течение 5 дней команды, представляющие школы Самарской области, будут работать над проблемой цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы региона. Данная тема является предметом приоритетного национального проекта «Цифровая экономика».Ежедневно 5 команд будут работать над идентичными проектными заданиями (кейсами). В конце каждого дня в ходе конкурсной презентации кейсов экспертами будет определяться команда-победитель, которая примет участие в финале. 30 июля определится абсолютный победитель, проект которого будет принят в дальнейшую разработку.Экспертами Детской Академии наук выступят представители регионального Научно-образовательного центра, вузов Самарской области.В ходе пребывания на форуме «IВолга» дети получат доступ ко всем программным мероприятиям, информации различных площадок.