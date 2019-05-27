Каждый шестой пассажир ест в поезде «Доширак»
27 мая 2019 13:45
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Сервис путешествий Туту.ру изучил вкусовые предпочтения пассажиров поездов. Путешественники рассказали, чем они любят питаться в дороге. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.
Как только поезд трогается, большинство пассажиров садится за стол. Самыми популярными продуктами оказались жареная курочка, вареные яйца, овощи по сезону, копченая колбаса. Так обедают/ужинают или завтракают в дороге 39% опрошенных.
Четверть респондентов — приверженцы здорового питания и не изменяют своим принципам даже в поезде. У них на столе только правильная пища (нет жареного, острого, соленого, копченого).
Каждый пятый (18%) берет с собой быстрорастворимую лапшу или пюре в пластиковых баночках. По 6% набрали варианты: «ничего не беру с собой из еды и питаюсь в вагоне-ресторане», «покупаю горячие готовые блюда у бабушек на перронах» и «покупаю снэки в киосках на перроне или в автоматах».
Итоги опроса: «Чем вы питаетесь в поезде?»:
Люблю классику: жареную курочку, вареные яйца, овощи по сезону, копченую колбасу — 39%;
я за здоровое питание. Такую еду и беру с собой – 25%;
беру с собой быстрорастворимую лапшу или пюре в пластиковых баночках – 18%;
ничего с собой из еды не беру. Ем в вагоне-ресторане – 6%;
обожаю горячую еду, которую покупаю на остановках у бабушек – 6%;
покупаю снэки в киосках на перроне или в автоматах – 6%.
Кстати, февральский опрос Туту.ру показал, что больше половины путешественников (55%) никогда не заходили в вагон-ресторан. Завсегдатаями оказались всего 6% опрошенных: они заходят в вагон-ресторан каждый раз, когда едут куда-то. Почти треть респондентов (27%) заходили в ресторан на колесах пару раз. При этом 9% идут туда, когда путешествуют без своей еды, а 3% — когда им хочется общения и компании.
А в комментариях путешественники делились опытом и впечатлениями после посещения вагона-ресторана. Самые распространенные жалобы: не всегда вкусная еда и «заоблачные цены» как на еду, так и на выпивку. Были и защитники, которые писали, что цены вполне сравнимы с ценами в московских кафе, но «в основном там вкусненько и все-таки горячее, а не бутики с чаем и/или бичпакет». Еще из плюсов — возможность скоротать вечер («в вагоне-ресторане приятнее посидеть, чем в плацкарте/купе, где кто-то уже храпит»).
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