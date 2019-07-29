Инспекторы ГИМС в выходные дни патрулировали пляжи Самары
29 июля 2019 10:13
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В выходные дни в Самаре проводился комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев на водных объектах.
Инспекторы ГИМС провели патрулирование пляжей 1, 2 и 3 очередей набережной, а также городского пляжа в Красноглинском районе. В ходе пеших патрулей инспекторы ГИМС провели беседы с более 1000 граждан. Специалисты напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности у воды, провели профилактические беседы со взрослыми, отдыхающими с детьми.
Напомним, что в связи с увеличением гибели людей на водных объектах, начальником Главного управления генерал-майором внутренней службы Олегом Васильевичем Бойко было дано поручение инспекторам ГИМС провести дополнительную профилактическую работу на пляжах города и проконтролировать соблюдение мер по обеспечению безопасности людей, отдыхающих у воды.
Как правило, большинство несчастных случаев на водоемах происходят по вине самих людей, их халатного отношения к своей безопасности. Поэтому так важно знать и помнить о том, что отдых у воды – это не только приятный досуг, но и большая ответственность.
Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к гостям и жителям города с просьбой придерживаться правил безопасного отдыхая на пляже, сообщает облМЧС.
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