Facebook представила функцию для страниц умерших пользователей
11 апреля 2019 09:59
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Американская компания Facebook представила «памятный» раздел, куда будут попадать страницы умерших людей. Соцсеть представила функцию для управления подобными аккаунтами и появление алгоритмов, которые будут контролировать появление профиля умершего в ленте.
Записи покойного отделят от тех, которые писали его родственники и знакомые. Функция отделит круг тех, кто будет активен на «памятной» странице и позволит родителям несовершеннолетних получить доступ к их учетной записи, пишут "Известия".
«Мы знаем, что потеря друга или члена семьи может быть разрушительной — и мы хотим, чтобы Facebook был местом, где люди могут поддерживать друг друга, чтя память своих близких», — отметили разработчики обновления.
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