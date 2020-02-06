"Электронный агроном" из Самары даст прогноз на урожай и поможет фермеру советом

85

Зима-2020 отличается аномальным теплом - побиты максимумы температуры многолетних наблюдений. Специалисты в области сельского хозяйства пока затрудняются оценить как именно необычные погодные условия отразятся на будущем урожае. Ответить на этот вопрос поможет созданный учеными Самарского университета "электронный агроном" - программный комплекс, способный путем анализа различных факторов прогнозировать урожайность посевов и помогать сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей.Разработанная система поддержки принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности, использует геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования Земли. Самарские ученые ведут исследования в этой области уже не первый год, программный комплекс точного земледелия постоянно развивается и получает новые опции, углубляющие его возможности. Работы ведутся совместно с АО «Самара-Информспутник» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. О некоторых алгоритмах работы комплекса можно узнать в статье “Информационная технология раннего распознавания видов сельскохозяйственных культур по космическим снимкам” в журнале “Компьютерная оптика”."Этот программный комплекс в сфере агропрома сейчас активно развивается. Благодаря ему агрономы и сотрудники Минсельхоза, например, имеют полную актуальную картину сельскохозяйственных посевов, что позволяет увеличить точность и эффективность использования ресурсов, - рассказал один из разработчиков системы, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности университета Андрей Чернов. - Теперь мы добавили в систему такую опцию, как прогнозирование урожайности и выходим на планирование севооборота. То есть, комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности. К примеру, что в каком порядке, в какие сроки и в каких объемах сеять, когда и какие удобрения вносить, чтобы получить тот или иной результат".Программный комплекс занимается рациональным планированием структуры посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах - от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному урожаю - во время уборочной кампании и по ее окончанию. Площадь одновременно анализируемых посевов - от 100 до 1 млн га.Для создания прогноза урожайности по тому или иному полю комплекс оценивает в динамике состояние посевов по данным снимков из космоса, анализирует показатели температуры, влажности и осадков, принимает во внимание типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности."Из космоса можно увидеть, как развиваются сельскохозяйственные культуры, какой у них индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - вегетационный индекс, показывающий количество фотосинтетически активной биомассы). Наряду с метеорологическими данными учитываются биологический потенциал семян, сорт растений, качество почвы и множество других факторов", - отметил Андрей Чернов.По данным разработчиков, на российском агрорынке в настоящее время нет систем поддержки принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности. Потенциальная емкость рынка в этой сфере составляет от 800 млн до 4 млрд рублей в год при общей площади анализируемых посевов в 80 млн га. Предполагается, что сельхозпроизводители будут взаимодействовать со своим "электронным агрономом" по интернету через веб-сервис или специальное мобильное приложение. Системой сможет воспользоваться любой сельхозпроизводитель.