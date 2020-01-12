Дмитрий Азаров в Тольятти посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
12 января 2020 13:32
112
Воскресный день Губернатор Дмитрий Азаров начал в Тольятти. Он посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Единство". Приехать в гости Губернатора пригласил воспитанник Никита Хубларян, с которым Глава региона познакомился в ходе акции «Елка желаний», сообщает Департамент информационной политики.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 января 2020 15:25
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Социум
29
12 января 2020 13:32
Приехать в гости Губернатора пригласил воспитанник Центра. Социум
111
12 января 2020 13:24
Сегодня в России отмечается День работника прокуратуры. Социум
108
Здравоохранение
12 января 2020 10:26Спорт снижает риск развития болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор дал советы по снижению рисков развития болезни. Здравоохранение
134
10 января 2020 14:49
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Здравоохранение
348
9 января 2020 10:58
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель. Здравоохранение
240
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
297
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15102
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14953
Туризм
9 января 2020 06:04Активный отдых на Алтае
Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
56
8 января 2020 10:34
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии. Туризм
345
31 декабря 2019 10:49
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
514
Образование
11 января 2020 16:37
В прошлом году все показатели выполнили только 6 самарских вузов. В этом — заметно больше Образование
317
11 января 2020 15:44
По словам Васильевой, в аттестате вместо оценок могут появиться зачеты или незачеты по трем предметам: изобразительное искусство, музыка и физкультура. Образование
333
10 января 2020 13:57
Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Образование
425
Культура
11 января 2020 15:10
Театр «Самарская площадь» – один из любимых театров города, он настоящий, добрый и живой. Он тёплый, уютный и комфортный. Культура
322
10 января 2020 19:09
В программе советская и зарубежная эстрада XX века. Культура
451
10 января 2020 13:22
Композитор Карл Орф отобрал 23 стихотворения и выстроил их в замкнутый цикл. Культура
361
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
244
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15657
Мода
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
43
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
141
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
252
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1241
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
421
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1238
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1059
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
622
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1571
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
690
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1119
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1167
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1425
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2493
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3043
Мероприятия