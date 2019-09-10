Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
10 сентября 2019 10:30
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Заслуженный артист России Дима Билан опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видеообращение для жителей Самары, пишет 63.ру.
— Друзья, я к вам с колоссальным извинениями. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк, не рассчитал. Совершенно не рассчитал, поскольку я веду здоровый образ жизни, — так начинает свое повествование Дима Билан.
Артист откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он вынужден питаться под присмотром диетолога. Певец предположил, что его организм так отреагировал из-за больших пауз в принятии алкоголя.
— Я в ближайшее время хочу для вас сделать в Самаре концерт абсолютно открытый, бесплатный, качественный, с хорошим звуком, с хорошим мной, если можно так выразиться. И сейчас, общаясь с администрацией города Самары, хочу подарить детскую площадку. Я думаю, что она не будет лишней, — сообщил Дима Билан.
Также он пообещал подарить одной из больниц Самары оборудование для лечения детей.
— Но самое главное — на концерте я хочу посмотреть вам в глаза и извиниться лично, потому что я вас очень сильно люблю, уважаю, и вы для меня — большой смысл, — сказал артист.
Диму Билана тут же поддержали Филипп Киркоров и музыкальный продюсер певца Яна Рудковская.
— Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего, честного артиста! Благородно! Честно, — прокомментировал ситуацию король российской эстрады.
— Дима, в Самаре будет, без сомнений, наверное, лучший концерт в твоей жизни, мы уже договариваемся о площадке! Ждём место под детскую площадку, ждём, когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя команда всегда с тобой! Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень [надеюсь], что Самара простит тебя... Потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди!!! — написала Яна Рудковская.
Дима Билан выступил в Самаре на День города, 8 сентября, за событиями которого мы следили в режиме онлайн. Концерт длился около 40 минут. После его окончания горожане стали выкладывать видео с певцом, на которых было видно, что Билан явно не в форме. Он не попадал в ноты и странно себя вел на сцене.
Позже инициативные горожане даже опубликовали петицию с требованием, чтобы музыкант извинился перед самарцами.
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Комментарии
Социум
10 сентября 2019 13:44
В Самаре прием граждан будет вести Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Социум
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10 сентября 2019 12:28
Там же можно будет приобрести продукцию под брендом «Самарский продукт». Социум
87
10 сентября 2019 11:35
Он будет в регионе 20 и 21 сентября. Социум
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10 сентября 2019 12:58
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
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10 сентября 2019 12:50
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