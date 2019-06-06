Денис Мацуев поздравил талантливых самарских детей, получивших стипендии от главы города Елены Лапушкиной

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В среду, 5 июня, Глава города Елена Лапушкина вручила стипендии 50 воспитанникам учреждений культуры, образования и спорта. Молодые люди награждены за выдающиеся успехи в творческой деятельности и отличные результаты на спортивных аренах.Стипендиаты в области культуры являются победителями престижных конкурсов региона и страны, таких как "Я композитор", "Созвездие жигулей", "Преображение", Дельфийские игры и "Новая волна". Среди награждаемых есть представители академических видов искусства, исполнители на народных и духовых инструментах, эстрадные вокалисты, художники и даже цирковые артисты.Стипендиаты в области спорта являются членами сборных команд региона или страны, многократными победителями областных и всероссийских соревнований, как в классических олимпийских дисциплинах: велоспорт, дзюдо, лёгкая атлетика, фехтование, футбол, так и в нетрадиционных видах: кинологический спорт, рукопашный бой, спортивная радиопеленгация. А три стипендиата представляют паралимпийские и сурдлимпийские сборные страны.Городскую стипендию впервые вручили в 2012 году по инициативе педагогического сообщества для поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи. В течение года ребята будут получать каждый месяц по пять тысяч рублей. За семь лет награду за свои достижения получил 351 ребёнок. Почти все из них продолжили или планируют продолжать обучение в профильных ССУЗах и ВУЗах, в том числе и в престижных учебных заведениях Самарской области и страны.«Мы благодарим вас за ваш совершенно недетский труд, за ваше упорство и стремление идти к своей цели. Я надеюсь, что та награда, которую вы заслуженно получаете, будет большим стимулом для покорения новых вершин», - поздравила стипендиатов глава Самары Елена Лапушкина.Также награды вручали председатель самарской городской Думы Алексей Дёгтев, мастер спорта по баскетболу Ольга Артешина и композитор Марк Левянт.А главным подарком стало появление народного артиста России, музыканта Дениса Мацуева. Маэстро проводил свой фестиваль в Самаре и нашёл время, чтобы поздравить талантливых ребят, сообщает горадминистрация.«Так спонтанно у вас оказался. Прямо с репетиции в большом зале. У нас завершается фестиваль, который почти отгремел в моей любимой Самаре. Когда я узнал, что у вас здесь такая церемония, решил заглянуть. Потому что отметить талантливых детей - это дорогого стоит. Здорово, что в Самаре есть такая традиция. Я очень люблю Самару. Она в моём сердце, - признался Денис Мацуев, - Я 25 лет приезжаю сюда играть для моей любимой публики. Так что мы с вами ещё скоро увидимся. И я обещаю, что наш фестиваль "Мацуев и друзья" будет проводиться каждый год. У вас будет возможность насладиться игрой потрясающих музыкантов, как признанных маэстро, так и начинающих талантов, которых мы ищем в том числе и в Самарской области. И теперь мы пристальнее будем за вами следить. Успехов вам!»Глава города Елена Лапушкина поблагодарила известного музыканта за внимание к талантливым детям: «Денис Леонидович, спасибо огромное, что вы нашли время прийти. Действительно, для нас это знаковое мероприятие. Сегодня у нас в зале не просто искорки, а самые настоящие, яркие звёзды, которые прославляют нашу Самару. Вы сказали, что любите Самару, а наш город отвечает вам взаимностью, мы искренне благодарны вам и всегда вас ждём на самарской земле. Огромное человеческое вам спасибо!»