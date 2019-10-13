29-летний бизнесмен из Самары будет бороться за внимание звезды «Дома-2» Ольги Бузовой

117

Денис Воронко стал участником телевизионного реалити-шоу под названием «План Б». Об этом молодой человек сообщил на своей странице в соцсетях. На кону этой «супер-пупер-игры» – уникальная возможность стать «бойфрендом» всероссийской светской львицы, блогера, журналиста, певицы, писательницы, дизайнера и просто роковой девушки Ольги Бузовой.Проект стартует уже в конце этой недели на одном из федеральных каналов. Его участницы будут бороться за внимание Тимура Батрутдинова, а участники – за сердце Ольги Бузовой.О Денисе Воронко известно очень мало. Он родился в 1989 году в Самаре, однако потом переехал в Москву. Судя информации из соцсетей, парень занимается бизнесом, однако сфера деятельности неизвестна.