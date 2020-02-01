40 человек из Самарской области вошли в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Лидеры России» и поехали в Нижний Новгород

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Специально для конкурса была разработана система многоуровневого отбора кандидатов, которая включает в себя тесты на внимательность, стрессоустойчивость, на выявление управленческого потенциала и знаний в самых разных сферах.- Важность проекта трудно переоценить в связи с масштабными задачами, которые поставил перед нашей страной Президент России Владимир Путин. Для их решения нужны умные, талантливые, целеустремленные специалисты. И конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянному развитию и ставящим перед собой высокие цели использовать свои способности во благо нашего государства, - отметил на церемонии открытия полуфинала конкурса полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.Всего в ПФО на третий сезон конкурса поступило 41965 заявок. В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа.В полуфинал конкурса вышли: от Нижегородской области и Республики Татарстан – по 42 человека, от Самарской области и Республики Башкортостан – по 40 конкурсантов, от Пермского края – 22, от Саратовской области – 18, от Удмуртии – 13, от Оренбургской области – 9, от Кировской – 12, от Чувашской Республики – 15, от Пензенской области – 9, от Республики Мордовия – 8. По 6 человек представляют Республику Марий Эл и Ульяновскую область.- В этом году жители Приволжского федерального округа оказались одними из самых активных участников. Практически каждая пятая заявка, поступившая на конкурс, от общего числа регистраций пришла из Приволжья, – рассказал руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. – В этом полуфинале будут соревноваться 47 конкурсантов, имеющих ученые степени, трое из них являются докторами наук. 48 полуфиналистов – представители предпринимательского сообщества. Есть строители, инженеры, госслужащие, атомщики, есть работник уголовного розыска.Основные дни полуфинала – 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны показать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе - мастер-классы и аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля подведут итоги и определят финалистов от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал.Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия – страна возможностей", которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты. По итогам "Лидеров России" более сотни человек заняли посты в администрации президента, в региональных правительствах и топ-менеджменте крупных компаний.Финал конкурса пройдет в марте-апреле. Победителям выделят грант на образование в размере 1 млн рублей. А самые лучшие смогут целый год общаться и работать с наставником - одним из лучших управленцев страны. В их числе - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.