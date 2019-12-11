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Новости /  Общество /  Социум  

Законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел в Госдуме второе чтение

11 декабря 2019 09:03
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Законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел в Госдуме второе чтение
Ранее думский комитет по охране здоровья одобрил документ.

Согласно поправкам, стены курительных комнат в аэропортах должны быть непрозрачными сами курилки вентилируемыми.

Они могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений".

По мнению авторов, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как сейчас курилки стихийно существуют в санитарных комнатах, передает РИА-Новости.
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