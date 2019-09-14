Теплые дни в Самаре снова заканчиваются

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Сегодня, в субботу, 14 сентября, самарцев ожидает настоящее лето: до +28 градусов. А уже начиная с воскресенья температура воздуха начнет снижаться, сообщает Приволжское УГМС.В воскресенье, 15 сентября, синоптики обещают небольшой дождь, а также 15-20 градусов тепла днём и +5-10 градусов ночью.В целом ожидается, что в сентябре средняя температура воздуха за месяц будет выше многолетних значений, как и количество осадков. Днем в среднем прогнозируют +13… +14,8 градусов, что на +1,2-1,6 градусов выше нормы.