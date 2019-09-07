Сегодня в Самаре посвящение в студенты пройдёт в необычном формате

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7 сентября в 13:00 в Самаре на улице Куйбышева, в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека, стартует фестиваль студентов «Мы – будущее России».Впервые фестиваль студентов прошел в прошлом году, по инициативе студенческой общественности. Губернатор Самарской областиподдержал идею молодежи, и фестиваль стал традицией. В 2018 году он состоялся на самарской набережной. В этот раз местом его проведения станет улица Куйбышева.Изменения коснутся не только места проведения фестиваля, но и его программы. Главным событием праздника станет квест, по итогам которого пройдёт посвящение первокурсников в студенты. Квест стартует сразу после торжественной церемонии открытия праздника. Для участия в нем студентам необходимо зарегистрироваться в чат-боте, для этого достаточно просто написать сообщение в группе ВКонтакте. Система через мессенджер выдаст участникам задания, справиться с которыми можно будет, посетив площадки учебных заведений. Задачей квеста будет верно ответить на максимальное количество вопросов из предложенных пятидесяти. Главными призами для победителей станут iPhone-8, смарт-часы Apple Watch и наушники Beats.С 13:00 до 18:00 будут работать порядка пятидесяти тематических, конкурсных и выставочных площадок. Вузы и другие образовательные учреждения Самарской области проведут презентации инновационных разработок, познакомят гостей фестиваля с проектами студентов и их научными достижениями. Например, студенты Самарского национального исследовательского университета расскажут, как в быту можно применить современные научные разработки, представят гостям праздника летающую, а также интерактивную химическую лабораторию.Кроме того, впервые в рамках студенческого праздника пройдет «интеллектуальный батл» Сайнс Слем, который состоится на площадке, расположенной на улице Некрасовской. На ней же в 17:20 выступит Барабанное шоу «Drum Time» из Санкт-Петербурга. На улице Льва Толстого студенческие коллективы, в рамках чемпионата «Голос», продемонстрируют свои вокальные данные. Кроме того, в развлекательной программе фестиваля – выступления стрит-бэндов из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.Любителей спорта ждут на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской. Там в 13:15 стартует массовая зарядка, после которой гостей праздника ждет красочное выступление от Федерации чирлидинга и футбольного фристайла.Главная сцена фестиваля разместится в районе улицы Ленинградской. Именно там состоится торжественное открытие фестиваля, сообщает пресс-служба облправительства.