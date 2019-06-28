Самая масштабная демонстрация вооружения и военной техники стартовала под Самарой

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В Самарской области на Рощинском полигоне стартовала самая масштабная в регионе демонстрация вооружения и военной техники, в рамках военно-технического форума «Армия-2019».На выставке представлены более 40 единиц современных образцов военной и специальной техники и свыше 100 образцов стрелкового оружия и экипировки. Гости и жители Самары смогут увидеть боевую стрельбу из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», артиллерийского орудия 2С34 «Хоста».Кроме того, представители военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» предоставят всем желающим возможность совершить конные прогулки.Выставка будет проходить с 11 до 15 часов до 30 июня включительно. В ней могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба ЦВО.6+