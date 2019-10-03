С борта МКС в самарский парк "Россия - Моя история" доставлена Историческая карта

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3 декабря 2018 - 25 июня 2019 года - печати на карте, именно столько времени работали на орбите члены экипажа МКС 58/59, командиром которого стал наш земляк, Герой РФВсе это время с борта в адрес Исторического парка приходили удивительные фото и видеокадры планеты Земля. Зарисовки нашего земляка составили мультимедийную выставку "Взгляд из космоса", которая получила распространение по всем паркам крупнейшего интерактивного образовательного проекта "Россия - Моя история", а это 21 город нашей страны.Сегодня карту, облетевшую Землю более трех тысяч раз, космонавт Олег Кононенко передал директору мультимедийного парка "Россия - Моя история" в Самарской области! Карта-путешественница займет достойное место в экспозиции! В один из следующих приездов Олег Кононенко встретится с посетителями музейного комплекса. На этот раз он оказался в Самаре всего на сутки.Момент передачи карты получился тоже историческим, ведь сегодня важный день в космической истории Самары. К 100-летию легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова возле знаменитой самарской ракеты был открыт памятник - человеку благодаря которому все минувшее столетие мы можем называть "космическим веком".Напомним, что в парке «Россия – Моя история» торжественное мероприятие, посвященное памяти Дмитрия Ильича Козлова и фотовыставка, подготовленная совместно с РКЦ «Прогресс», намечены на 22 октября.