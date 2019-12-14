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Новости /  Общество /  Социум  

Роспотребнадзор советует не покупать алкоголь через интернет

14 декабря 2019 10:45
120
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре советуют россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли. Покупать алкоголь стоит только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию.

Кроме того, на бутылке, коробке, за исключением пива, сидра, медовухи, должны быть акцизные марки, а название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. В федеральной службе напомнили о бесплатном приложении для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.
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Комментарии


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