Роспотребнадзор советует не покупать алкоголь через интернет

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



В Роспотребнадзоре советуют россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли. Покупать алкоголь стоит только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию.



Кроме того, на бутылке, коробке, за исключением пива, сидра, медовухи, должны быть акцизные марки, а название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. В федеральной службе напомнили о бесплатном приложении для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

