Роспотребнадзор советует не покупать алкоголь через интернет
14 декабря 2019 10:45
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре советуют россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли. Покупать алкоголь стоит только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию.
Кроме того, на бутылке, коробке, за исключением пива, сидра, медовухи, должны быть акцизные марки, а название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. В федеральной службе напомнили о бесплатном приложении для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.
В Роспотребнадзоре советуют россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли. Покупать алкоголь стоит только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию.
Кроме того, на бутылке, коробке, за исключением пива, сидра, медовухи, должны быть акцизные марки, а название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. В федеральной службе напомнили о бесплатном приложении для смартфона "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.
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14 декабря 2019 10:45Роспотребнадзор советует не покупать алкоголь через интернет
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомст Социум
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